Juan Cuadrado è uno dei veterani di questa Juventus. Approdato dal Chelsea in prestito nell’estate del 2015, la dirigenza bianconera lo ha riscatto definitivamente nel 2017. Un matrimonio che dunque dura da quasi 5 anni, che ha portato diversi figli per così dire, diversi trofei. E l’ex Fiorentina li ha voluti sfoggiare tutti, postando su Instagram una gallery di tutte le coppe alzate in carriera, da quando era un bambino fino all’ultimo Scudetto, passando per la Premier League conquistata in Blues.