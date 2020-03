Sfida a duello per Juan Cuadrado, altro che riposo... per passare il tempo in casa, l'esterno della Juventus ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale gioca con la figlia simulando un incontro di scherma: lui con un pezzo di legno, la piccola Lucia con un ombrello. Ci si arrangia come si può tra le quattro mura, per trascorrere queste lunghe giornate e strappare un sorriso ai follower. In attesa di ricominciare a correre in campo, dove il colombiano quest'anno si stava sdoppiando tra il ruolo di terzino e quello di esterno alto.