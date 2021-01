Il terzino della Juventus Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Bologna: "Abbiamo sempre creduto in quello che potevamo fare. Eravamo a conoscenza della difficoltà, in passato mi ricordo che ci sono stati dei momenti in cui avevamo anche dieci punti di svantaggio, nelle sfide cruciali la Juve ha sempre dimostrato la sua forza. È nel nostro dna, quello di lottare fino alla fine, ancora di più adesso che siamo vicini ai primi posti daremo il massimo per essere là davanti. Dipende tutto da noi, cercheremo di giocare tutte le partite come se fossero una finale ed è l’atteggiamento che dobbiamo proporre in ogni sfida”.



SUL COVID – “Sono stato tranquillo con mia moglie, perché anche lei lo ha avuto. Abbiamo pregato molto per avere tranquillità, tante persone hanno perso la vita. Noi eravamo asintomatici. In più, in casa abbiamo la palestra e ci siamo allenati”.