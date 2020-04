4









Al tempo dei social, spesso l'attenzione ai dettagli passa in secondo piano. E' il caso di Juan Cuadrado, laterale colombiano della Juventus, che si è reso protagonista di una sfortunata gaffe, alla quale ha poi provato a rimediare con le scuse. Infatti, Cuadrado ha risposto con un commento fuori luogo alla foto ricordo di Andrea Fortunato postata sul profilo ufficiale della Juventus: "Adrien Rabiot, ma sei tu?" ha scritto, con annesse faccine divertenti. Ovviamente, il messaggio non è passato inosservato, con i tifosi che sono insorti, visto che oggi è proprio l'anniversario della scomparsa dell'ex giocatore bianconero.



Così, Cuadrado ha rimosso il commento e poi, con una storia, ha chiesto scusa ai tifosi, motivando il suo errore per una disattenzione: "Ne approfitto per chiedere scusa a tutti i tifosi juventini, per il post che ho commentato. Ho visto la foto senza leggere quello che era successo e mi è sembrato di vedere Rabiot".