Juan Cuadrado ha parlato a Sky Sport, al termine della partita vinta contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono cose che proviamo, ho cisto che entrava e gli ho dato la palla. Sì sono posizioni in cui sono in grado di giocare, quando ho parlato con il mister a inizio stagione mi ha detto che dovevo stare attento al 100% alla fase difensiva. Champions? Molta fiducia, siamo una grandissima squadra e dobbiamo andare lì con la consapevolezza di vincere. A inizio stagione ho parlato con Sarri e mi ha detto che mi voleva provare terzino, ma dovevo aggiustare la fase difensiva. Secondo lui lì sono un arma in più. Riposo? No, a me piace sempre giocar ee oggi volevo giocar,e devi sempre abituarti che ogni tre giorni ci sono partite e devi essere un professionista e avere cura del tuo corpo. Manca cattiveria? Dobbiamo adattarci al nuovo gioco, perché veniamo da un altro sistema, dobbiamo prendere le misure per essere più compatti in difesa. Quando nonabbiamo la palla cerchiamo di sfruttare le nostre caratteristiche, piano piano vedremo la Juve perfetta".