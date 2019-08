Il futuro di Juan Cuadrado sarà ancora alla Juventus. Il colombiano, infatti, piace molto a Maurizio Sarri che è pronto a testarlo anche nel ruolo di terzino. L'esterno potrebbe presto anche rinnovare il suo contratto, in scadenza nella prossima stagione: l'accordo con la Juve non sarebbe un problema, più volte l'ex Chelsea e Fiorentina si è esposto in tal senso, giudicando la Juve come praticamente casa sua. Il colombiano, dunque, si legherà ancora per diversi anni alla Juve. E in una stagione in cui è chiamato a cambiare la trazione, è un elemento su cui Sarri si appresta a puntare ben volentieri.