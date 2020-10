Douglas Costa è partito direzione Bayern Monaco. Un'operazione in prestito, necessaria per finanziare il colpo Chiesa. Oggi il brasiliano ha salutato la Juventus con dei post su Twitter e Instagram, venendo ricambiato dal club. Una partenza che ha fatto dispiacere a molti tifosi bianconeri (anche se molti altri hanno salutato la sua cessione con favore, dati i numerosi infortuni). Tra i dispiaciuti anche il compagno, ormai ex compagno, Juan Cuadrado, che ha fatto una storia su Instagram per salutarlo: una foto che li ritrae insieme in allenamento, col messaggio "Dio ti benedica panita (termine che significa "amico, compare, fratello").