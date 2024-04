Cuadrado salta a chi non salta bianconero è!! pic.twitter.com/fYx2cU0hm5 — Gianmarco (@GianmarcoDaria) April 28, 2024

Juansalta a 'chi non salta bianconero è'. E' questa l'immagine che arriva da Piazza del Duomo, dalla festa dello scudetto dell'Inter. Un'accoglienza a metà per l'esterno colombiano, che ha ricevuto un po' di fischi dal pubblico interista. Fischi subito coperti dagli applausi dei giocatori, che hanno provato a supportare il compagno.Cuadrado ha inoltre parlato della sua stagione e dell'emozione della vittoria di questo scudetto, nonostante la poca partecipazione, causa infortuni. Ecco le sue parole: "Molto emozionante, sono stato molto contento. Dal primo momento in cui sono venuto qua, non ho potuto aiutare tanto ma ho imparato questa canzone, per me è un orgoglio e mi è entrato nel cuore".