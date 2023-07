Intervenuto ai microfoni di As, l'ormai ex esterno della Juve, Juan, ha rilasciato delle dichiarazioni sia sul suo passato in bianconero, sia su quello che sarà il suo imminente futuro.- 'Mi sento molto orgoglioso. Forse,: 8 anni giocando su larga scala, semplicemente ringrazio Dio. Lo sognavo, ma non pensavo che sarebbe stato così, trascorrere così tanto tempo lì e giocare ad alto livello'.- 'Spero che i futuri giocatori colombiani che andranno lì possano superare tutto questo. Che siano i prossimi colombiani alla Juventus, al Milan e possano lasciare un'eredità. Mi riempie di orgoglio aver vissuto tutto questo'.- “Sono molto tranquillo, sto pensando bene a cosa è meglio, chiedendo aiuto a Dio. Qui c'è il mio agente Andrey Martínez che era in Europa ed è appena arrivato per parlare delle varie situazioni. Ovviamente ci sono opzioni e andremo ad analizzare qual è la migliore".- '- 'Ho ancora passione, forza, mi sento bene. Sarebbe una bella sfida, un traguardo. Se Dio mi darà la forza per esserci, da parte mia darò il 150% per essere nelle migliori condizioni e lascerò decidere allo staff tecnico'.