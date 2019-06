Juan Cuadrado ritrova il sorriso in Nazionale. L'esterno offensivo della Juventus è reduce da un periodo complicato con il club campione d'Italia a causa di tantissimi infortuni e ricadute fisiche piuttosto gravi. La ritrovata competitività al termine della stagione, però, ha permesso a Juan di partecipare alla Copa America con la Colombia. Ed il cammino dei Cafeteros è stato finora immacolato: tre vittorie in altrettanti incontri. La squadra rivelazione del Mondiale 2014 sogna di conquistare finalmente un trofeo, dopo le belle prove prive di un acuto conclusivo. Cuadrado, schierato titolare nell'ultima gara del girone contro il Paraguay, potrebbe risultare un'arma importante per le gare ad eliminazione diretta.