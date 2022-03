Juan Cuadrado verso il rinnovo. Il colombiano ha parlato a Dazn nel format 1vs1, ecco le sue dichiarazioni: "Sono molto tranquillo la società e il mio entourage ne stanno parlando. A me non cambia farlo adesso o fra un po'. Qui a Torino sto benissimo e la Juve è la mia famiglia".



VLAHOVIC - "Dusan è un giocatore importante. E' molto forte e ci aiuta tanto a fare salire la squadra. E' adatto alla Juventus, ha enormi margini di miglioramento e può dare grandi soddisfazioni ai tifosi bianconeri".



1VS1 - "Ho sempre affinato queste abilità, sin da quando ero in Colombia. Lì avevo un mister che insisteva tanto su questo aspetto. E ancora oggi cerco di perfezionarmi. So che è un qualcosa che può portare alla superiorità numerica, mi riesce bene, ma devo sempre migliorare".



FATTORE AL 90' - "E' un'emozione bellissima aiutare la squadra in questi momenti e segnare il goal decisivo che ti fa vincere una partita nel finale, come è successo contro la Fiorentina. Contro la Fiorentina il mister mi ha chiamato, non vedevo l'ora: sentivo che potevo entrare e fare qualcosa. Mi capita ogni tanto di sentire che nel finale succederà qualcosa di positivo. Spero succeda ancora tante volte".



AKE' - "E' bello e mi rende orgoglioso. Marley è un giocatore che mi piace perché ama puntare sempre l'uomo e penso che possa diventare un grande campione".



CUADRADO DANCE - "La Cuadrado dance? Viene dal sangue. Noi sudamericani siamo così... Anche a casa mio figlio si diverte. Ma in squadra non tutti sanno ballare. McKennie sì, Morata è davvero scarso...".



AVVERSARI - "L'avversario più forte affrontato? Zuniga. E' sempre stato tosto quando lo affrontavo al Napoli: era forte, veloce e mi conosceva bene. Era difficile da saltare".



ALLENATORE PIU' SEVERO - "Penso Guidolin".