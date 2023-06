Juan, dal ritiro della Colombia, parla così del possibile futuro alla Juventus. Ancora alla Juventus. E' di questi giorni, infatti, la notizia della possibile permanenza a Torino: il contratto con i bianconeri scade a fine giugno. Ecco le sue parole."Rinnovo in corso? Mi hanno fatto una proposta, ma in questo momento non ci sto pensando. Ho detto che ne parleremo più avanti, speriamo di trovare un accordo e continuare a giocare ad alto livello”, le parole di Juan. Che resterebbe volentieri alla Juve, anche con un ingaggio più basso.