Juanè in attesa di rinnovare con la Juventus. Negli anni è diventato un giocatore sempre più indispensabile per la Juventus e anche per Massimiliano Allegri, che lo può utilizzare in due posizioni sulla fascia destra, sfruttando al meglio il suo saper essere decisivo. Il suo contratto scade il 30 giugno prossimo, ma la trattativa per il rinnovo è già stata imbastita con eccellenti possibilità che venga firmata un’intesa a breve. Quanto a breve non si sa, al momento i rinnovi sono congelati.