" Il rinnovo non arriverà. O quantomeno non è in programma ora così come non era previsto già a inizio stagione". Apre così il Corriere dello Sport, che spiega anche come Juan Cuadrado sia tornato a disposizione di Max Allegri e fino a quando sarà alla Continassa sarà sempre un titolare inamovibile. E ha due obiettivi vicini da raggiungere: poter aggiungere la sua maglia a quella delle leggende all'interno del J-Museum - solo chi colleziona almeno 300 presenze in bianconero può farlo, Cuadrado ora è a quota 289 - e arrivare a 500 presenze con i club professionistici, traguardo che toccherà martedì a Salerno.