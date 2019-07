Lo Shanghai Shenhua ci ha provato anche per Juan Cuadrado. Il club cinese, secondo quanto raccontato nei giorni scorsi, aveva trovato l'intesa con la Juventus, ma il giocatore, seppur tentato dai 10 milioni annui offerti di ingaggio, ha per ora declinato la proposta preferendo rimanere in Europa. Ora potrebbe addirittura rinnovare, il colombiano. Che con il possibile - anzi, probabile - addio di Joao Cancelo in direzione Manchester City, sarebbe pronto anche ad arretrare la propria posizione per iniziare una nuova storia da terzino. Sarri aspetta e valuta, ben consapevole delle sue qualità. E intanto Paratici oggi incontra il suo agente per fare il punto.