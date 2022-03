Arrivano buone notizie in casa Juve in vista del delicatissimo impegno di domenica prossima contro l'Inter di Simone Inzaghi. Max Allegri potrà infatti avere a disposizione Juan Cuadrado anzitempo in questa settimana, dato che il colombiano salterà il match valido per la qualificazione ai Mondiali contro il Venezuela a causa di una squalifica rimediata nella gara contro la Bolivia. L'esterno bianconero dunque raggiungerà Torino nelle prossime ore, pronto a mettersi al lavoro per preparare al meglio il Derby d'Italia, dove in palio ci sarà quasi un'intera stagione.