Una lunga diretta per parlare di... calcio, ma colombiano. Juan Cuadrado è intervenuto con una live sul proprio profilo Instagram, commentando gli eventi legati al calcio del suo Paese, senza intervenire sulle dinamiche della Juventus e sul percorso bianconero. Solo due battute, proprio in avvio, quando ha riso e scherzato con i tifosi rispondendo a una domanda di mercato: "Se torna Pogba? Non so cosa dice il Panita Labile (Pogba, ride ndr), chiedilo a lui".



E poi ancora a chi gli chiedeva un saluto per Paulo Dybala: "L'abbiamo abbracciato troppo, te lo saluto dopo".



Il motivo della diretta è stato anche spiegato da Cuadrado, in un tweet: "I giocatori di calcio in Colombia hanno bisogno di essere ascoltati per migliorare le loro condizioni di lavoro, l'accordo e il dialogo sono il modo migliore per raggiungerlo"