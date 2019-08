Il futuro di Juan Cuadrado sembra destinato a tingersi ancora di bianconero. Il giocatore colombiano, classe 1988, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 ma l’agente del giocatore Alessandro Lucci e la dirigenza bianconera sono in procinto di incontrarsi per discutere del rinnovo.Con l’imminente partenza (direzione Cagliari) di Luca Pellegrini, restano solamente tre terzini di ruolo nella rosa di Maurizio Sarri: Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.