Testa a Torino e cuore in Colombia per Juan Cuadrado, il miglior assist-man in Europa che a Revista Semana ha parlato del suo legame con la retta d'origine: "Quando torno a Necoclì i bambini si mettono intorno a me come se fossi il loro eroe. Allora io mi tolgo le scarpe e inizio a giocare con loro sul prato. Me le levo per essere come loro, che giocano sempre scalzi. Torno nel mio mondo caratterizzato dalla passione, fuori invece si vive di applausi ma si muore di critiche: un giorno ti amano e quello dopo vogliono pugnalarti. Prima si capisce e prima si diventa veri calciatori".