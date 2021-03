Juan, nell'incontro di questa mattina con l'Istituto, ha parlato die dell'esempio quotidiano del portoghese. "È uno dei migliori al mondo, è un professionista da cui c’è solo da imparare - le sue parole -. È un esempio per la voglia che mette in ogni partita e allenamento.alla? Non ci credevo. Sono contento che sia nella mia squadra. Quando gli ho dato il 7? Per me non era importante, per me conta giocare. È più importante dare che ricevere".