Juan Cuadrado ancora al centro della Juve, almeno per ora. Sì, perché per il colombiano è scattato il rinnovo automatico per una stagione, anche se il club avrebbe voluto fargli un contratto biennale spalmando l’ingaggio, quei 5 milioni di euro annui che guadagna attualmente. E, invece, così non è andata, ma non senza tensioni. La Juve, come vi abbiamo raccontato, si è risentita per questa decisione, per questo muro alzato in virtù di una clausola e ha pensato anche a un addio. Il colombiano, dal canto suo, vuole rimanere, Torino è la sua città e nella Juve di Allegri è un pilastro. E lo sarà anche con Di Maria, vista la sua duttilità, la possibilità di giocare in più ruoli, di fare la differenza e creare la superiorità saltando l'uomo. E se si pensa a una fascia con entrambi c'è da stropicciarsi gli occhi. Ma, perché un ma c'è, se arrivare un'offerta? In caso di un’offerta conveniente a entrambi la Juve e Cuadrado sicuramente ne parlerebbero, anche perché entrerà per la seconda volta nell'ultimo anno di contratto. Il suo erede? A quel punto Nahuel Molina, 24 anni argentino dell'Udinese, tornerebbe di moda, essendone sempre più l'erede naturale. Intanto, però, la Juve pensa alle sue ali e vola già.