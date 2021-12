Come racconta La Gazzetta dello Sport, peril rinnovo è cosa fatta. La cifra dovrebbe essere più o meno la stessa dell’attuale, 5 milioni. A novembre si era parlato di un incontro imminente per chiudere la questione, che però non c’è ancora stato. E a 11 giorni dalla fine del 2021, con le festività di mezzo e il campionato che per i bianconeri si chiuderà domani, l’annuncio potrebbe slittare all’anno nuovo.