Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il contratto dell'esterno colombiano va in scadenza nel 2020 e la Roma è interessata al calciatore. Per l'ex Fiorentina e Chelsea, però, sono arrivate anche alcune richieste dalla Premier League. Il West Ham ad esempio è fortemente interessato e nelle prossime settimane Paratici incontrerà l'agente del calciatore Alessandro Lucci per decidere il futuro.