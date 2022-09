LA MIGLIOR COSA FATTA DA CUADRADO DA INIZIO CAMPIONATO, INGIOCABILE. pic.twitter.com/Mt7UElpyzE — and¹⁶ (@leclercbatch) September 11, 2022

"Incredibile". Così Juanha commentato l'episodio di Candreva, che pare tenga in gioco tutti e soprattutto Leonardo Bonucci. Non si parla d'altro: sui social e in città. Pure il colombiano ha messo il carico da novanta sui propri social, dove ha postato un fermo immagine del colpo di testa di Milik con Candreva praticamente a un passo da lui, in grado di tenere tutti in gioco.Dopo una prestazione non certamente brillante, Cuadrado ha avuto due guizzi nel finale che hanno aiutato la Juventus quantomeno a pareggiare il match. Nel finale, con Milik e Allegri, è stato espulso per il parapiglia post decisione Var.Guarda la FOTO qui in basso.