Un ritorno al passato... recente! Juanha giocato da terzino e si è rivelato nuovamente preziosissimo, tanto da meritare un 7 in pagella su Gazzetta: "E' tornato il regista-tuttocampista, dentro ogni azione. E naturalmente meglio da terzino che da esterno alto. Qualche errore, ma mille palloni". 7 anche per il CorSport: "Uscito Danilo, arretra a terzino senza restare solo a guardia. Quando sale, fa paura e i fischi dell'Olimpico non lo spaventano". Per Tuttosport è da 6.5: "Prima quinto e poi terzino di spinta".