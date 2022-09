ESPN ha commentato così la prestazione di Juancon la Colombia: l'esterno bianconero è sceso in campo nell'amichevole contro il Messico. "Poca collaborazione in difesa e nel primo tempo non ha avuto opportunità di essere pericoloso" ha commentato ESPN. Per Bola VIP: "Uno dei più criticati al momento della convocazione, è migliorato nel secondo tempo quando è stato posizionato dal ct Lorenzo come interno. Sulla fascia ha faticato perdendo diversi palloni. Meglio in marcatura, ma non è ai livelli a cui ci ha abituato a livello di club".