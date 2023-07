"Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice". Chi aspettava di capire il sentimento di Juanper questa nuova avventura con l’Inter, è stato subito accontentato. Certo, ci vorrà tempo per “cancellare” juventinità e vecchie ruggini con parte del tifo nerazzurro, ma Cuadrado ha qualità e personalità per riuscire nell’impresa. Lo striscione dei tifosi, con cui viene chiesto di dimostrare la voglia di Inter, è stato l’unico momento di empasse in una giornata che il colombiano ricorderà a lungo. Contratto di un anno a 2,5 milioni, Cuadrado da oggi sarà alla Pinetina a disposizione di Inzaghi ma salterà la tournée in Giappone per problemi di visto. Lo rivela Gazzetta.