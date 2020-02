Risultato negativo per la Juve che esce da Lione sconfitta 1-0 e dovrà guadagnarsi la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea all'Allianz Stadium, il prossimo 17 marzo.: "Per colui che crede, tutto è possibile. Ci resta una partita a casa, con la nostra gente". Il colombiano resta ottimista ma la Juve tra meno di un mese avrà bisogno di una super partita per non uscire subito dalla Champions.