Pirlo riparte da zero, dalla prima partita del 2021, da 24 punti in classifica e da un gruppo per la prima a volta al completo. Almeno fino a ieri, perché Morata non appare nella lista dei convocati contro l’Udinese a causa di un problema muscolare, mentre stasera non ci sarà Cuadrado, che sconterà il turno di squalifica per l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Due assenze pesanti: la prima verrà colmata da Dybala mentre la seconda da Danilo, fedelissimo di Pirlo almeno quanto il colombiano, che vanta 1514 minuti in stagione e solo due volte partito dalla panchina, il 2 dicembre contro la Dinamo Kiev e il 19 contro il Parma. Chi dominerà la fascia al suo posto? Danilo ha assunto compiti difensivi nell’era Pirlo, dunque spazio ad Alex Sandro, temibile terzinino sinistro pronto a seminare il panico nella sua zona di competenza. Soprattutto grazie a due marchi di fabbrica



DUE MARCHI DI FABBRICA - Mancherà la fantasia di Cuadrado, i suoi 8 assist stagionali e tutto l’apporto alla manovra che ha garantito il colombiano fino a questo momento. Un regista di fascia, cosa che non è Alex Sandro che però vanta altri armi a sua disposizione. Come riporta Tuttosport, la prima è il dribbling: il brasiliano ha una percentuale di successo pari al 93,5% su 31 tentativi, seppur in 9 partite, meglio del colombiano (59,4% su 69 tentativi in 18 partite, dati Wyscout). L’altra qualità del terzino sinistro è l’abilità nel gioco aereo, anche in fase di conclusione (79,3% i duelli vinti in questa stagione). Infatti, ben 5 dei suoi 11 gol in bianconero sono stati realizzati di testa. Un temibile saltatore, pronto a dominare l’Udinese sull’out sinistro.