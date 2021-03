Anche Juan Cuadrado ha commentato a Sky Sport l'uscita dalla Champions League della Juventus per mano del Porto: "Abbiamo iniziato bene oggi, se Morata segna subito quell'occasione cambia tutto. Siamo rientrati con voglia e determinazione dall'intervallo ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Il mio problemino muscolare? Su una giocata dove mi hanno saltato sulla fascia ho sentito un indurimento dietro, ma ho stretto un po' i denti e sono riuscito a giocare fino alla fine. Non c'è molto altro da dire: sono orgoglioso della squadra, ha mostrato la voglia da mantenere ora in campionato".



QUELLA TRAVERSA - "Ho ripensato subito al gol che avevo fatto contro l'Atletico Madrid, ma stavolta ci ha girato male. Dobbiamo rialzare la testa: siamo professionisti, dei campioni, una grande squadra!".