di Mattia Pintus

La Juventus piange lacrime amare quando pensa alla situazione terzini ed il rientro di Alex Sandro non può che essere una magra consolazione, visti anche i motivi per cui è mancato contro la Spal. Così, con Danilo e De Sciglio fermi ai box, Juan Cuadrado si è fatto apprezzare per duttilità e spirito di sacrificio, passando dal grande gol di Madrid contro l'Atletico alle sgaloppate sulla fascia con Brescia e Spal, in un ritorno al passato - ai tempi di Lecce - per cui bisogna andare alle origini della carriera del laterale colombiano. Una carriera importante, con i passaggi di Firenze e Londra, ma che alla Juventus ha trovato un posto sicuro dove restare. Il quinto anno in bianconero di Cuadrado però, potrebbe essere l'ultimo, se ci fidiamo della data di scadenza sul suo contratto.



Non è però difficile da credere che, viste le buone impressioni che ha fatto fino a questo momento, Paratici voglia concedere ancora un anno di prolungamento a Cuadrado. L'incontro con il suo procuratore Lucci non è ancora stato ufficialmente fissato in agenda, ma sarà uno dei prossimi appuntamenti che Paratici dovrà sostenere quando si comincerà a programmare al 2020-21: a breve quindi, perché le date non devono ingannare, ci vuole sempre un pizzico di lungimiranza in queste situazioni. La stessa che può aver avuto lo stesso Sarri, quando in estate aveva fatto presagire l'importanza del sui tuttofare proprio in ottica di un collocamento da terzino. Poi, la malasorte non ha fatto che accelerare un processo che forse non avrebbe ricevuto tutta questa attenzione: le carenze derivate dall'ultimo mercato, sono state quindi tamponate, per ora grazie anche agli straordinari di Juan Guillermo Cuadrado.