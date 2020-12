5









No è finito benissimo il 2020 di Juan Cuadrado, che ha chiuso l'anno con un'espulsione e sarà squalificato alla ripresa del campionato. L'idea della Juve sul futuro del colombiano però non è cambiata: sia la società che l'allenatore sono entusiasmi del rendimento di Cuadrado e non hanno nessuna intenzione di venderlo. E anche il giocatore è sulla stessa linea, a Torino si trova bene e non ha mai pensato di lasciare i bianconeri. Per questo, la Juve ha sempre respinto tutte le offerte arrivate per il classe '88 anche dalla Premier League, che Juan conosce bene per averci già giocato con la maglia del Chelsea. DALLA CINA - Gli ultimi rumors di mercato parlano di un interessamento dalla Cina. Secondo Fichajes.net infatti il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro l'ha puntato e fa sul serio: il club cinese per convincere Cuadrado a cambiare squadra e Paese ha fatto un'offerta choc mettendo sul piatto un contratto di tre anni da 12 milioni di euro a stagione. Niente da fare però, la Juve e il colombiano rispondono in coro: no, grazie. La Juve non ha mai preso in considerazione una sua eventuale cessione, il terzino ha un contratto fino al 2022 ed è considerato uno dei giocatori chiave per il nuovo progetto di Pirlo.