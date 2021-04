"Complimenti Cuadrado in questa sconfitta sei stato il nostro faro. Sei grande perché fino alla fine non molli mai". Le parole di Lapo Elkann avranno certamente fatto piacere a Juan Cuadrado, ma in generale il colombiano è stato davvero l'arma in più della Juventus sul campo dell'Atalanta, nonostante e a prescidnere dalla sconfitta. Come racconta Calcio Datato, l'esterno è stato il re dei dribbling. Degli 8 tentati, 7 gli sono riusciti. Addirittura 5 su 5 nella metà campo avversaria. "Anche oltre il 90', il creatore più pericoloso della Juve a Bergamo".