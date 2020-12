Juan Cuadrado, un nome una garanzia. È questo il livello di affidabilità del colombiano sotto la gestione Pirlo, arrivato nella piena maturità del percorso di rinnovamento tattico cominciato con Allegri e proseguito con Sarri. Cuadrado, senza ombra di dubbio, è al momento uno degli interpreti migliori del suo ruolo, sia per l’apporto al gioco per gli assist serviti ai compagni. Ben 8 assist in 14 giornate, già meglio dell’anno scorso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le assistenze la scorsa stagione furono 7, ma in 45 partite con la maglia della Juventus.