Eravamo abituati a credere nel suo dribbling secco. A gustarci i suoi balletti. Questo avvio di stagione invece ci ha consegnato unmogio, dal gioco abbacchiato, dalle scelte brutte. Rinnovo o non rinnovo, dopo la sua prestazione contro il PSG, nella quale era stato dominato da Nuno Mendes, pensai: “è finita, non salta più l’uomo”.Questa adesso è una formula che potete trovare puntualmente nelle pagelle dei colleghi. È dura la vita in fascia. Forse anche più di dura di quella del mediano cantato da Ligabue. Quando si perde lo spunto nell’uno contro uno, crollano le certezze, e si fanno addirittura i danni, se poi non si torna.O forse è solo una fase storta e tornerà tutto come prima, a prescindere dalla sua situazione contrattuale?Però gli errori pesanti cominciano davvero a essere troppi.