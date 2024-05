Juan Cuadrado ha commentato sui social la stagione trascorsa all'Inter. Un anno complicato per l'ex Juventus che ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio: "Non è stata la stagione attesa. Ma questa professione ha queste cose e bisogna affrontarle con maturità, sto imparando a vedere il bello in mezzo alle difficoltà, anche il dolore fa parte della vita e se lo affrontiamo con il giusto atteggiamento ci aiuta a crescere, sono molto grato che nel mezzo di tutto ho potuto vincere un titolo in più continuerò a fidarmi di Dio come sempre e a dare il meglio di me." Riguardo al futuro, il colombiano ha poi aggiunto: "Ho grandi aspettative per ciò che verrà, ho ancora molto da dare". L'esterno quindi fa capire di voler continuare a giocare ma dovrà farlo in una nuova squadra visto che aveva firmato un contratto di un solo anno con l'Inter e lascerà i nerazzurri alla scadenza.