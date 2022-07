Juan, senatore della Juventus, ne ha viste tante in bianconero ma all'inizio di questa nuova stagione è già piuttosto carico. Il colombiano ha dichiarato ai canali del club: «Una bella serata, anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione.