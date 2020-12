1









Vero, c'è una somiglianza incredibile. Ma anche in campo i due si trovano e si sanno prendere. Di sicuro, si cercano con discreta costanza. Juan Cuadrado e Weston McKennie, gemelli diversi, ormai sono i padroni assoluti della fascia destra. E quando si sovrappongono, ecco, si confondono pure. VERA COPPIA - Di sicuro è un problema anche per gli avversari: i due hanno doti diverse, e se il colombiano va preso in velocità, l'impeto dell'americano è da contenere per evitare problemi successivi. 'McCuadra o Cuadrennie?', ha chiesto la Juventus sui propri social. Sancendo di fatto la coppia, ormai forgiata dal gol contro il Barcellona (grande assist di Cuadra per Wes). Scrive Gazzetta: "L’invocato recupero alto del pallone spesso li vede andare in pressing in raddoppio, mettendo in crisi non solo i telecronisti, ma anche l’avversario che ha il pallone. Un recupero lì sulla trequarti, per il calcio che vuole fare la Juve, è un dettaglio che conta molto. Più della capigliatura, per dire, anche se quella si prende inevitabilmente la scena".