Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 7, 2022

Juannon ci sta. Dopo le tante voci sul suo futuro, l'esterno colombiano ha deciso di metterci la faccia e di chiarire la propria posizione verso i tifosi e verso la società.Cuadrado, attraverso le sue storie Instagram, ha pubblicato una foto in cui esulta con le braccia al cielo, con una didascalia piuttosto chiara: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c'è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e i miei compagni".