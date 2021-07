Dopo una stagione da leader della Juventus,: l'esterno bianconero ha trascinato la Colombia al terzo posto della Coppa America grazie a un gol su punizione contro il Perù, che si aggiunge alla doppietta nel 3-2 all'Inter per un totale di tre gol stagionali. Pochi? Andiamo a vedere gli assist: 19. Diciannove! E così, quest'anno, anche i più scettici si sono dovuti ricredere sulle qualità di questo giocatore.- Il contratto attuale è in scadenza nel 2022, ma i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdere il colombiano e così l'accordo per il rinnovo è stato già trovato da tempo: il giocatore, come racconta Calciomercato.com, prolungherà con la Juventus per un'altra stagione e, Cuadrado è uno degli intoccabili del nuovo corso bianconero. Leader silenzioso, sempre presente in ogni zona del campo, cambiano gli allenatori e i giocatori ma lui è una delle poche certezze degli ultimi anni.