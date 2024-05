Juanha vinto lo scudetto con l'Inter, ma con i nerazzurri ha giocato molto poco. 10 le presenze tra tutte le competizioni per l'ex, fermato dai problemi fisici. Al momento il giocatore, secondo Calciomercato.com, non ha ancora fatto la valigia per lasciare Milano, ma non va escluso nulla, visto l'apporto molto scarso del giocatore alla vittoria dello scudetto.Non va esclusa la pista turca, anche se al momento non sembrano esserci movimenti.