Juan Cuadrado è tornato protagonista nelle ultime settimane con la maglia della Juve. Il colombiano, utilizzato da Sarri sia come esterno d'attacco che come terzino, va in scadenza di contratto a giugno del 2020. Secondo quanto riferito da Tuttosport Cuadrado avrebbe deciso: vuole rinnovare la sua intesa con i bianconeri. Ora la palla passa alla Juve.