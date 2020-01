Juan Cuadrado analizza la vittoria della Juve contro la Roma: "Siamo andati subito in vantaggio e stavamo giocando una grande partita - dichiara il colombiano con le parole riportate da Tuttosport - poi loro ci hanno costretto a star un po' più bassi. La Roma è una grande squadra. Dobbiamo essere determinati e vogliosi". L'ex esterno del Chelsea non ha giocato una delle sue migliori partite ed è stato ammonito nel primo tempo. Ha iniziata la gara dell'Olimpico da terzino per poi alzarsi per fare l'esterno offensivo completando l'attacco con Ronaldo e Higuain.