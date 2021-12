Contro la Fiorentina, gara bloccata fino all'ultimo sullo 0-0, arriva lui e pesca il tiro-cross giusto per vincere 1-0. Col Genoa partita subito in discesa grazie a un suo gol direttamente da calcio d'angolo, frutto anche di una traiettoria venuta "male" (o benissimo, a giudicare dall'esito) rispetto alle intenzioni. E ieri a Bologna, tiro sicuramente partito bene dal suo destro ma che si è rivelato imprendibile per Skorupski grazie alla deviazione di Hickey.Ma a parte che nel caso è tutto risarcimento di quella traversa col Porto che trema ancora e avrebbe potuto cambiare le sorti della stagione scorsa, e chissà magari pure di Andrea Pirlo, parlando più seriamente possiamo tirare fuori un classico proverbio: la fortuna aiuta gli audaci. Se una o due situazioni possono essere solo casualità, se diventano costanti allora ci sarà qualcosa di più profondo dietro. Ed è presto detto:Un leader che difatti sta per concludere la questione rinnovo con la società. Come spiega Calciomercato.com, manca solo un dettaglio legato alla durata esatta del nuovo contratto:In ogni caso, il 33enne Cuadrado si sta per legare praticamente a vita alla Juve!