Quello di martedì sarà l'ultimo derby della mole perUna partita che ha "regalato" a Cuadrado uno dei momenti più belli e importanti della sua avventura in bianconero. Era il 2015, il primo anno dell'ex Fiorentina con la Juve e ovviamente il primo derby con il Torino. La stagione era partita nel peggiore dei modi e pochi giorni prima arrivò la sconfitta contro il Sassuolo.Minuto 93, cross di Alex Sandro e Cuadrado in scivolata, colpendo la palla nella maniera più assurda possibile, segnò il gol del 2-1.Come ricorda Tuttosport, anche quest'anno, nel derby è arrivato il cambio di passo per Allegri, che dopo i disastri di Monza e Haifa, proprio a partire dalla sfida con i granata riuscì a centrare 8 vittorie consecutive. Martedì non sarà il derby della svolta ma della continuità. E Cuadrado, dal primo minuto o a gara in corso lo giocherà, per l'ultima volta. E lo farà con grande emozione, ricordando quel gol di 8 stagioni fa che rappresenta ancora uno dei momenti di massima juventinità di Juan.