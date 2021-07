Juanva a mille anche in Copa America. Dopo la super stagione alla Juve, sta rendendo al massimo anche con la Colombia con cui ha raggiunto la semifinale della competizione continentale. Ha dovuto guardare dalla tribuna la gara per squalifica, ma è pronto a rientrare e a riprendersi il posto da titolare contro l’Argentina di Messi. E con la Juve?Dopo le ferie, tornerà alla Continassa e sarà pronto per un nuovo corso Allegri. Lui che di Max era già stato un punto fermissimo e che ora lo sarà ancor di più. Sì, perché il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, ma la società intende blindarlo con un prolungamento di un anno, fino al 2023. La volontà del club è chiara, così come la sua. Sta per iniziare la settima stagione in bianconero e la trattativa per un nuovo contratto sta per entrare nel vivo. In programma c'è un contatto con il suo agente, Alessandro Lucci, per formalizzare il tutto. Oro di Max, fattore determinante per Sarri e Pirlo, ora è pronto per l'Allegri bis e per la firma sul nuovo accordo. Guadagnerà 4 milioni di euro all'anno, mentre il suo agente dovrebbe incassare una quota di 400mila euro in caso di conferma.