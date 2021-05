Da esterno d'attacco a terzino, da trequartista a regista basso della Juventus di Pirlo. Quale futuro per Juan Cuadrado? Di sicuro sarà alla Juve, ma in quale ruolo in particolare? Ricordiamo la vecchia idea di Massimiliano Allegri, che ritroverà il colombiano a Torino dopo gli anni passati insieme. Scrive Gazzetta: "Il ritorno di Allegri fa alzare le antenne a Cuadrado. Per Max ha un futuro da mezzala: il tecnico si era già espresso in merito e ora il colombiano, prossimo al prolungamento di contratto, potrebbe dare continuità a qualche accenno già visto nella gestione Pirlo".