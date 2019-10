Nuovo ruolo a tutti gli effetti per Juanche ancora una volta ha convinto da terzino destro. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria per 3-0 della Juventus al Bayer Leverkusen ai microfoni di Sky Sport: "Cerco sempre concentrarmi in allenamento per migliorare ancora. Adesso, poi, è arrivato ancheche mi martella sempre. La sua esperienza è un valore in più per la squadra, sono contento che ci sia lui ad aiutarmi.all'inizio abbiamo avuto difficoltà perchè loro palleggiavano bene, ma poi ci siamo organizzati e abbiamo preso in mano la partita. Se andiamo avanti così arriveremo velocemente a fare quello che vuole il mister".