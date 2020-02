Your browser does not support iframes.

Neanche ammonito, ma il punto non è questo, né può esserlo. I social si scatenano sul fallo di Cuadrado su Bisoli: il colombiano è entrato in maniera scomposta, alzando il piede nel momento diretto del contatto. Era da giallo, poteva essere qualcosina in più ma l'arbitro non se l'è sentita. Legittimo. "Vergogna, non è neanche giallo", il commento più gettonato su Twitter. Ovviamente, c'è chi va oltre. E chi torna a menzionare Calciopoli, ricordando chiaramente anche quanto accaduto nell'ultima partita di Coppa Italia contro il Milan.