Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara contro l'Atletico, aperta da un suo grande mancino sotto l'incrocio: "Sono arrabbiato per il risultato. Credo che ogni volta dobbiamo migliorare per continuare ad essere questa grande squadra che ci mette la testa in tutti i momenti. Arrabbiato dopo il pari? Sì, ci sta sempre l'arrabbiatura, perché vincendo due a zero non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Peccato, però penso che l'importante è che ci sia successo adesso e non più avanti, che sarebbe stata più dura".